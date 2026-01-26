Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς: Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

Χιλιάδες άγρια δέντρα στο Μέιν διαψεύδουν τις προβλέψεις δεκαετιών και επαναφέρουν την ελπίδα για τη φυσική αποκατάσταση των δασών.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Αμερικανική καστανιά θεωρούνταν το «φάντασμα» των δασών της Βόρειας Αμερικής.

Μετά την καταστροφική εισαγωγή ενός ασιατικού μύκητα το 1904, που αφάνισε δισεκατομμύρια δέντρα, η επιστημονική κοινότητα είχε σχεδόν αποδεχθεί ότι το είδος είναι «λειτουργικά εξαφανισμένο».

Σήμερα, όμως, μια αναπάντεχη ανακάλυψη στα δάση του Μέιν ανατρέπει τα δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι η φύση ίσως έχει το δικό της σχέδιο αποκατάστασης, μακριά από τα εργαστήρια γενετικής μηχανικής.

