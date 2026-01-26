Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς: Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης
Χιλιάδες άγρια δέντρα στο Μέιν διαψεύδουν τις προβλέψεις δεκαετιών και επαναφέρουν την ελπίδα για τη φυσική αποκατάσταση των δασών.
Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Αμερικανική καστανιά θεωρούνταν το «φάντασμα» των δασών της Βόρειας Αμερικής.
Μετά την καταστροφική εισαγωγή ενός ασιατικού μύκητα το 1904, που αφάνισε δισεκατομμύρια δέντρα, η επιστημονική κοινότητα είχε σχεδόν αποδεχθεί ότι το είδος είναι «λειτουργικά εξαφανισμένο».
Σήμερα, όμως, μια αναπάντεχη ανακάλυψη στα δάση του Μέιν ανατρέπει τα δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι η φύση ίσως έχει το δικό της σχέδιο αποκατάστασης, μακριά από τα εργαστήρια γενετικής μηχανικής.
