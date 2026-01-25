Ο άνθρωπος που κατάφερε να εξαπατήσει όλη τη Ζάκυνθο: Παρίστανε για χρόνια παλαίμαχο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σάλος προκλήθηκε στην Βρετανία όταν από τη Ζάκυνθο έγινε γνωστός ο θάνατος ενός παλαίμαχου άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό νησί.

Μια παράξενη ιστορία στη Ζάκυνθο προκάλεσε σάλο ακόμα και στην Βρετανία τις τελευταίες ημέρες. Πρωταγωνιστής της ιστορίας ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε και εξαπάτησε ολόκληρο το νησί του Ιονίου (ακόμη και τη σύζυγό του) κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι ήταν ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες.

Όλα άρχισαν με την είδηση του θανάτου του Ρεμί Μόουζες, με την κηδεία του να τελείται στον ιερό ναό του Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι, όπου έμενε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της κηδείας, στο φέρετρό του τοποθετήθηκε μια φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κηδεία χωρίς την παρουσία της Μάντσεστερ Γ.

Κάποιοι θεώρησαν περίεργο ότι κανείς από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ταξίδεψε για να τιμήσει την μνήμη του παλαίμαχου άσου, ο οποίος είχε γράψει ιστορία, καθώς ήταν ο πρώτος μαύρος ποδοσφαιριστής που σκόραρε για τον σύλλογο. Ωστόσο, δεν έδωσαν μεγάλη σημασία και έσπευσαν να συλλυπηθούν την σύζυγο του Μόουζες.

Μόνο που ο Ρεμί Μόουζες δεν είχε πεθάνει. Ήταν ζωντανός, καλά στην υγεία του και ζούσε στο Μάντσεστερ. Ο λόγος που κανείς από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε παραστεί στην κηδεία ήταν ότι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα παράξενα γεγονότα των προηγούμενων ημερών.

Κι όμως την... πάτησαν και στο Μάντσεστερ

Ο Ρεμί Μόουζες ανακηρύχθηκε νεκρός από τις αρχές της Ζακύνθου την 1 Δεκεμβρίου. Την επόμενη μέρα, αναφορές στον ελληνικό Τύπο για τον θάνατο του σπουδαίου ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του ’80, σε ηλικία 65 ετών, είχαν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας τη θλίψη, ιδιαίτερα μεταξύ των παλαιότερων οπαδών της ομάδας.

Μέσα σε μόλις 24 ώρες όμως, το πένθος στο Μάντσεστερ διακόπηκε, καθώς οι οπαδοί άρχισαν να αμφισβητούν τις λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν στον ελληνικό Τύπο. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσημα από ανακοίνωση της οικογένειας του Μόουζες, διευκρινίζοντας ότι ο Ρεμί ήταν ζωντανός και καλά στην υγεία του εξακολουθώντας να ζει στο Μάντσεστερ.

Η παράξενη ιστορία

Η Mail on Sunday αποκάλυψε την ιστορία πίσω από αυτήν την παράξενη εξέλιξη. Ο Ρεμί Μόουζες πράγματι είχε πεθάνει στην Ελλάδα μόνο που δεν ήταν αυτός. Στην πραγματικότητα ο εκλιπών που παρουσιαζόταν με το όνομα του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να κοροϊδέψει τους φίλους, τους γείτονες, την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα που προπονούσε, ακόμα και τη σύζυγό του!

Και ενώ η αρχική είδηση από την Ελλάδα για τον θάνατο του Μόουζες έφτασε γρήγορα στην Αγγλία, η αλήθεια δεν έγινε γνωστή με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα η κηδεία του να προχωρήσει σαν να ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ποιός ήταν ο άντρας που ξεγέλασε ολόκληρο το νησό

Στην πραγματικότητα ο άνδρας που βρισκόταν μέσα στο φέρετρο και έγινε ευρέως γνωστός στη Ζάκυνθο ως ο Ρεμί Μόουζες ήταν ο 61χρονος Κένεθ Σιμς, συνταξιούχος διευθυντής μάρκετινγκ από το Hemel Hempstead στο Hertfordshire.

Ο Σιμς, που είχε καταγωγή από την Καραϊβική, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια της ζωής του πήγε την αγάπη του για τον Μόουζες ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας ουσιαστικά την ταυτότητά του. Κατάφερε να πείσει όχι μόνο την τρίτη σύζυγό του (μια Γερμανίδα κοινωνική λειτουργό) ότι ήταν ο Μόουζες, αλλά και όλους τους φίλους και γείτονες που είχε στη Ζάκυνθο. Η τόλμη του ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερε να βρει δουλειά σε ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, τη Δόξα Πηγαδακίων, λέγοντας στον πρόεδρο ότι ήταν ο παλαίμαχος άσος με τις 199 συμμετοχές στη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένας παράγοντας της Δόξας Πηγαδακίων εξήγησε πώς τον είχαν εμπιστευτεί: «Είπε ότι είχε αποσυρθεί στο νησί και ήθελε να μείνει σε επαφή με το ποδόσφαιρο και ότι θα ήθελε να γίνει ο προπονητής μας», τόνισε. «Μου τον σύστησε ένας άλλος προπονητής στο νησί, λέγοντας: ''Θέλω να γνωρίσεις τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ρεμί Μόουζες''. Ήρθε στην ομάδα και μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Μου έδειξε βίντεο και μίλησε για το πώς είχε παίξει απέναντι στον Μαραντόνα όταν ήταν στη Μπαρτσελόνα».

Έτσι ο Σιμς ανέλαβε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας της Δόξας Πηγαδακίων τη σεζόν 2020-21. Ανακοινώνοντας τον διορισμό του, ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανδρέας Γκούσκος, δεν έκρυψε τη χαρά του: «Για το ποδόσφαιρο της Ζακύνθου, είναι ευλογία από τον Θεό ότι ο κ. Μόουζες υπάρχει στο νησί. Χαιρόμαστε που τον γνωρίσαμε… έχουν γίνει πολλές τιμές για την παρουσία του στη Ζάκυνθο».

Φωτογραφίες στα social media έδειχναν τον Σιμς να φοράει φόρμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις προπονήσεις, ενώ έδινε συνεντεύξεις στην τοπική εφημερίδα σαν να ήταν πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μία πηγή του συλλόγου είπε: «Πιστέψτε με, όλοι εδώ νόμιζαν ότι ήταν ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες. Ήξερε πολλά για το ποδόσφαιρο και ειδικά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έδειχνε ακόμα και παλιά βίντεο του Ρεμί και έλεγε: ''Κοίταξέ με τότε''. Ήταν καλός στην προπόνηση και νομίζω θα είχε μείνει περισσότερο, αλλά χτύπησε το πόδι του και μετά δεν τον ξαναείδαμε».

Η ανακοίνωση της Δόξας Πηγαδακίων

Μετά τον σάλο, η Δόξα Πηγαδακίων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ανέφερε: «Τις τελευταίες δύο μέρες, πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι, ανέδειξε για μια ακόμη φορά, την απίστευτη ιστορία του Άγγλου μόνιμου κατοίκου, που χρησιμοποίησε το όνομα παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Δυστυχώς, αρκετός κόσμος στο νησί, μεταξύ αυτών και εμείς, πιστέψαμε την ιστορία που διέδιδε. Όμως, αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον νεκρός. Η πλούσια ελληνική γλώσσα, έχει την γνωστή φράση, ” ο νεκρός δεδικαιωται. ”

Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορεί να απαντήσει, και επειδή σεβόμαστε, ότι έστω και με αυτή την πλάνη, παρείχε εθελοντικά, υπηρεσίες στην αθλητική μας προσπάθεια, το σεβόμαστε αυτό, και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε παραπάνω στην ανάλυση της ιστορίας αυτής ως αθλητικός σύλλογος. Αυτή είναι η άποψη μας».

Άγνωστο το κίνητρό του

Ένας παράγοντας της Δόξας Πηγαδακίων είπε: «Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε. Ίσως ήταν φαντασίωση του, αλλά ο μόνος που θα μπορούσε να το ξέρει σίγουρα είναι ο Κένεθ Σιμς και πλέον δεν είναι εδώ. Αλλά δεν ήμασταν μόνο εμείς που ξεγελαστήκαμε, ολόκληρο το νησί νόμιζε ότι ήταν ο Ρεμί Μόουζες».

Ο τεχνικός διευθυντής της Δόξας Πηγαδακίων περιέγραψε την έκπληξή του όταν παρακολούθησε την κηδεία του Σιμς, γνωρίζοντας πλέον ότι ο σύλλογος είχε εξαπατηθεί, αλλά οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι δεν το είχαν μάθει ακόμα. «Παρόλο που ήξερα ότι είχαμε εξαπατηθεί, πήγα από σεβασμό στην κηδεία. Και στο φέρετρο υπήρχε η κόκκινη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσε να γίνει πιο παράξενο».

Ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες που ζει στο Μάντσεστερ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο όταν πληροφορήθηκε αυτή την παράξενη ιστορία, αλλά ο γιος του, Ρεμί Τζούνιορ, δήλωσε: «Ο πατέρας μου δεν έχει πάει ποτέ στη Ζάκυνθο… Όλο αυτό ήταν σοκαριστικό». Παρά το σοκ, η οικογένεια δεν κρατά κακία στον Σιμς: «Ο πατέρας μου θα είχε συμπόνια για τον άνθρωπο, ό,τι κι αν έκανε. Πρέπει να έχεις συμπόνια για τον τύπο, ό,τι κι αν έκανε».

Ο πραγματικός Ρεμί Μόοζες μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γουέστ Μπρομ το 1981 για 500.000 λίρες και έγινε ο πρώτος μαύρος σκόρερ της ομάδας στις 21 Οκτωβρίου 1981. Η καριέρα του διακόπηκε πρόωρα λόγω τραυματισμών, αλλά είχε κερδίσει τα Κύπελλα FA του 1983 και 1985 και το Charity Shield του 1984.

