Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγός του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει χαρτζιλίκι 1 εκατ. δολάρια τον μήνα

Η Νίκολα Πελτζ παίρνει ένα παχυλό χαρτζιλίκι από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, γεγονός που επιβεβαιώνει πως δεν έχουν καμία ανάγκη τoυς Μπέκαμ.

Νίκολα Πελτζ και Μπρούκλιν Μπέκαμ αποτελούν δύο από τα πρόσωπα που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των lifestyle μέσων τους τελευταίους μήνες. Η ρήξη του 25χρονου με τους Μπέκαμ έχει φέρει στο προσκήνιο τις εσωτερικές διαμάχες της οικογένειας, προκαλώντας ρωγμές στην φαινομενικά «τέλεια εικόνα» της.

Κι ενώ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απολαμβάνει την εποχή της ανεξαρτησίας του και χαίρεται την καθημερινότητα με τη σύζυγό του μακριά από τους γονείς του, μια νέα αποκάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει πως το ζευγάρι δεν έχει καμία οικονομική ανάγκη τους Μπέκαμ.

Ειδικότερα, όπως διαβάζουμε στη «Daily Mail», η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα χαρτζιλίκι από τον πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, ο οποίος μπορεί να μην έχει τη φήμη των Μπέκαμ, ωστόσο οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες του αποφέρουν πολλά - μα πολλά - κέρδη. Για την ακρίβεια, η καθαρή αξία της περιουσίας του υπολογίζεται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της οικογένειας Μπέκαμ στα 680 εκατ. δολάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι πως δεν τίθενται θέμα σύγκρισης.

