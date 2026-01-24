Super Kiki: «Οι γονείς μου πρέπει να μου ζητήσουν συγγνώμη – Δεν φταίει το παιδί για τις μ@λ@@ιες που κάνεις» (vid)

Η Σούπερ Κική μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τους γονείς της και δηλώνει πως, σε πολλές περιπτώσεις, η ευθύνη δεν βαραίνει ποτέ το παιδί.

Η Super Kiki ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Real View», όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τους γονείς της, ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά τη δική της άποψη, εκείνοι είναι που της οφείλουν συγγνώμη και όχι το αντίστροφο.

«Οι γονείς μου με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Κυρίως η μάνα μου, ενώ ο πατέρας μου χαίρεται να με βλέπει στην τηλεόραση. Η μάνα μου με έχει στηρίξει αδιανόητα και πάντα με σεβόταν. Ήμουν ήσυχη γενικά, μην ακούτε διάφορα», είπε η Super Kiki.

Για το αν έχει υπάρξει στιγμή που ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς της, η Super Kiki απάντησε: «Να ζητήσω συγγνώμη στη μάνα μου; Η μάνα μου κι ο πατέρας μου πρέπει να μου ζητήσουν. Τι λες ρε; Γιατί πρέπει να φταίει το παιδί για τις μ@@@ς που κάνεις; Οι γονείς φταίνε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Εκεί είναι τα προβλήματα. Δεν γίνεται να γίνεται όποιος να’ ναι γονιός. Η μάνα μου μου έχει ζητήσει. Ο περισσότερος κόσμος έχει αδιανόητες ενοχές για τους γονείς και δεν τους κατηγορούν για τίποτα».

Παράλληλα δεν δίστασε να μιλήσει και για την έντονη αλλαγή στην εμφάνισή της:

«Τα κανονικά μου κιλά είναι αυτά», είπε δείχνοντας τον εαυτό της και όταν έκατσε, δήλωσε: «Πάχυνα, γιατί είχα πιάσει λεφτά στα χέρια μου και αυτά έχουν θερμίδες».

