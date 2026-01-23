Παιδική γρίπη: Σοβαρή η κατάσταση 6χρονης με εγκεφαλίτιδα στη ΜΕΘ

Σοβαρή επιπλοκή στην υγεία της 6χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία». Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ βελτίωση παρουσιάζει 3χρονο αγόρι.

Πολύ σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 6χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», έχοντας διαγνωστεί με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Το παιδί προσήλθε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, σπασμούς και σημάδια αφυδάτωσης. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της και στις απαραίτητες εξετάσεις. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, οι θεράποντες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

Παράλληλα, το 3χρονο αγόρι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Κορίνθου με γρίπη, διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας του πλέον έχει βελτιωθεί και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες το παιδί είχε διαγνωστεί με κορονοϊό.

