Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της

Η Άννα Λιβαθυνού δεν βρίσκεται πια στο «Καλημέρα Ελλάδα» και δεν ακολουθεί στα social τον Παναγιώτη Στάθη. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της.

Μετά την απομάκρυνσή της από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη στο Instagram και έσβησε την κοινή φωτογραφία που είχαν από την εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι θέμα για συζήτηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι καλές», ανέφερε η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno σχολιάζοντας το γεγονός. «Είναι προς τον Παναγιώτη; Είναι προς τον ΑΝΤ1; Αυτό είναι δικό της. Θα το εξηγήσει αν αποφασίσει να μιλήσει».

