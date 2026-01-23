Πρώτη σε πωλήσεις smartphone στην Ελλάδα η Xiaomi, ξεκίνησε η διάθεση των Redmi Note 15

Η Xiaomi τα πηγαίνει εξαιρετικά στην Ελλάδα

Η Xiaomi παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στη χώρα μας τα νέα smartphones της σειράς Redmi Note 15 και στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου αποκάλυψε και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πωλήσεις των συσκευών της στην Ελλάδα γενικότερα. Για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, η εταιρεία έχει πιάσει κορυφή. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είχαμε τα εξής μερίδια (σύμφωνα με την Canalys)

1. Xiaomi 42% (+21%)

2. Samsung 39% (-1%)

3. Apple 8% (+12%)

4. Realme 3% (-44%)

5. Lenovo 3% (-25%)

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα μερίδια διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Xiaomi 42% (+20%)

2. Samsung 39% (-5%)

3. Apple 9% (+33%)

4. Realme 4% (-21%)

5. Lenovo 3% (+30%)

Από κει και πέρα, τα νέα τηλέφωνα της σειράς Redmi Note 15 είναι και επίσημα διαθέσιμα στην Ελλάδα. Η γκάμα περιλαμβάνει τα Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 5G και Note 15 Pro+ 5G και δύο μοντέλα με 4G. Οι τιμές που ισχύουν έως και τις 8 Φεβρουαρίου είναι οι εξής.

Redmi Note 15 5G

- €269,90 (6GB / 128GB)

- €299,90 (8GB / 256GB)

Redmi Note 15 Pro 5G

- €379,90 (8GB / 256GB)

Redmi Note 15 Pro+ 5G

- €449,90 (8GB / 256GB)

- €499,90 (12GB / 512GB)

Από τις 9 Φεβρουαρίου κι έπειτα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής.

Redmi Note 15 5G

- €299,90 (6GB / 128GB)

- €339,90 (8GB / 256GB)

Redmi Note 15 Pro 5G

- €429,90 (8GB / 256GB)

Redmi Note 15 Pro+ 5G

- €499,90 (8G / 256GB)

- €549,90 (12GB / 512GB)