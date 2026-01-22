Πώς μεταφράστηκε σε νούμερα η προσθήκη Κουίκ στον Λιάγκα
Τη Δευτέρα 19/1 ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχθηκε στο «Πρωινό» τον Τέρενς Κουίκ που θα έχει ρόλο σχολιαστή στο κομμάτι της επικαιρότητας και θα βγαίνει στον «αέρα» σε παράθυρο τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή.
Η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου δεν ήταν καλή μέρα για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 που σημείωσε 11,5% τηλεθέαση στο σύνολο του κοινού και 8,5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Μάλιστα η εκπομπή στη ζώνη 9.00 – 10.00 που είναι το κομμάτι της ενημέρωσης κατέγραψε 9,9% στο σύνολο του κοινού και μόλις 5,1% στο δυναμικό κοινό.
Αυτή τη στιγμή ωστόσο προτεραιότητα για τον ΑΝΤ1 έχει το άνοιγμα εκ νέου της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σαββατοκύριακο».
