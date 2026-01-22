GXT 289 Movi, μια προσιτή τιμονιέρα για την κονσόλα και το PC

Το Trust GXT 289 Movi καλύπτει κάθε ανάγκη

Το Trust GXT 289 Movi Racing Wheel ξεχωρίζει ως μία από τις πιο προσιτές και ποιοτικές λύσεις για λάτρεις των αγώνων ταχύτητας, προσφέροντας εμπειρία που μετατρέπει κάθε gaming session σε πραγματική προσομοίωση πίστας.

Έχει μέγεθος επαγγελματικού τιμονιού, επενδυμένο πλήρως με λάστιχο και υφές για τέλειο grip, εγγυάται άνεση και σταθερότητα ακόμα και στις πιο έντονες στροφές. Η γωνία στροφής του φτάνει τους 270° φυσικά και 900° εικονικά – δηλαδή 2,5 πλήρεις περιστροφές – κάτι που το καθιστά ιδανικό όχι μόνο για κλασικούς αγώνες όπως F1 ή GT, αλλά και για truck sims, farm ή bus simulators, όπου απαιτείται ακριβής έλεγχος.

Τα χαρακτηριστικά του εντυπωσιάζουν από την πρώτη ματιά είναι τα ενσωματωμένοι paddle shifters πίσω από το τιμόνι και ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων με λειτουργία όπισθεν για πλήρη ρεαλισμό σε στάθμευση ή και off-road οδήγηση.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα επιτρέπουν προσαρμογή σε κάθε παιχνίδι, ενώ η ρυθμιζόμενη ευαισθησία χειρισμού δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσει κανείς την απόκριση στις προτιμήσεις του ή στις απαιτήσεις του τίτλου. Η δόνηση μεταφέρει κάθε ανωμαλία του δρόμου, σύγκρουση ή γλίστρημα, ενισχύοντας την αίσθηση ρεαλισμού.

Η συμβατότητα του είναι εξαιρετική επίσης, καθώς λειτουργεί άψογα σε PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One και Nintendo Switch, με εύκολη σύνδεση USB και αυτόματη εγκατάσταση drivers.

Τα πετάλια γκαζιού-φρένου έρχονται με αντιολισθητική βάση μένουν σταθερές ακόμα και με έντονη χρήση, ενώ η συνολική κατασκευή -με βάρος 3,16 κιλά- δείχνει ανθεκτικότητα πέρα από τα όρια. Συνολικά, το Trust GXT 289 Movi είναι μία εξαιρετική πρόταση που θα καλύψει κάθε ανάγκη.