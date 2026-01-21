«Ποτάμια» οι δρόμοι της Γλυφάδας: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους

Οι δρόμοι της περιοχής της Γλυφάδας μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική.

Σε ορμητικά ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της περιοχής της Γλυφάδας ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων που χτυπούν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με τις εικόνες που έρχονται στο φως να αναδεικνύουν μια πρωτοφανής κατάσταση, όπου κάδοι και αυτοκίνητα παρασύρονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες από την κακοκαιρία δείχνουν μια εκτός ελέγχου κατάσταση, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται

