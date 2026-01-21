«Πράσινο» φως για τη γιγαντιαία πόλη των 34,6 δισ. ευρώ στην έρημο: Θα έχει πίστα F1, στάδιο Μουντιάλ και θεματικό πάρκο

Μια πόλη αξίας 34,6 δισ. ευρώ στη Σαουδική Αραβία στοχεύει στον μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Η Qiddiya υπόσχεται να αποτελέσει τη νέα επαναστατική μητρόπολη στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Με προϋπολογισμό περίπου 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η πόλη θα έχει έκταση τριπλάσια σε χωρητικότητα από το Παρίσι και θα διαθέτει τη δική της πίστα της Formula 1.

Το έργο εντάσσεται στην πρωτοβουλία Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας, ένα στρατηγικό πλαίσιο που στοχεύει στον μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Η «πόλη του μέλλοντος»

Η «πόλη του μέλλοντος» όπως έχει χαρακτηριστεί η Qiddiya φιλοδοξεί να φιλοξενήσει 500.000 κατοίκους στα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα που τη συνθέτουν. Η μητρόπολη θα βρίσκεται 45 χιλιόμετρα από το Ριάντ και 70 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Η πόλη θα διαθέτει εγκαταστάσεις που θα προσφέρουν «απεριόριστες ευκαιρίες» στους μελλοντικούς κατοίκους της, μεταξύ των οποίων πίστα αγώνων Formula 1, στάδιο στο οποίο αναμένεται να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 και τεχνητές παραλίες.

Σύμφωνα με την Έκθεση ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρικής Διακυβέρνησης) 2024, το έργο της Qiddiya θα επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη αποδοτική βιωσιμότητα, παρά τις εκπομπές που προκύπτουν από τα έργα κατασκευής των υποδομών της.

Ο διευθυντής στρατηγικής, Muhannad Aldawood, δήλωσε ότι η έκθεση, πέρα από τη συλλογή δεδομένων και αφηγήσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα της πόλης, «ενσαρκώνει τις αξίες μας, τις συνεργασίες μας και την ακλόνητη δέσμευσή μας να αφήσουμε μια κληρονομιά περιβαλλοντικής διαχείρισης, κοινωνικού αντίκτυπου και οικονομικής ανθεκτικότητας».

Το μεγαλύτερο τρενάκι του κόσμου

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 εγκαινιάστηκαν δύο από τις τουριστικές ζώνες της πόλης: το Rally Dakar και το θεματικό πάρκο Six Flags, κόστους περίπου 1 δισ. δολαρίων, δηλαδή περίπου 1,171 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 20 συνοικιών στις οποίες θα χωριστεί η Qiddiya, βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, ωστόσο αυτό δεν έχει αποθαρρύνει τους επισκέπτες που έχουν ήδη σπεύσει να απολαύσουν το θεματικό πάρκο. Ανάμεσα στα αξιοθέατα του συγκροτήματος ξεχωρίζει το μακρύτερο, ψηλότερο και ταχύτερο τρενάκι του κόσμου, το Falcon’s Flight, με ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και ύψος που φτάνει τα 195 μέτρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Six Flags, John Reilly, δήλωσε μετά τα εγκαίνια του θεματικού πάρκου ότι το Six Flags Qiddiya City είναι «ένα ιστορικό έργο που θα επαναπροσδιορίσει την ψυχαγωγία στην περιοχή», τόνισε.

«Αυτός ο παγκόσμιας κλάσης προορισμός συνδυάζει πρωτοποριακά αξιοθέατα, καθηλωτικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες και τις μοναδικές συγκινήσεις που έχουν καταστήσει τη Six Flags παγκόσμιο ηγέτη», πρόσθεσε ο Reilly, σύμφωνα με το Express.



