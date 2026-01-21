Trust Tanor Webcam: Ιδανική για την online καθημερινότητα

Η Trust Tanor είναι μια προσιτή webcam για κάθε χρήση

Η Trust Tanor 1080p Full HD Webcam είναι η ιδανική λύση για καθαρές βιντεοκλήσεις σε meetings, online μαθήματα ή οικογενειακές συνομιλίες, με ανάλυση 1920x1080 σε 30fps για ευκρινή εικόνα και ενσωματωμένο μικρόφωνο mono για καθαρό ήχο.

Με αυτόματο εστίαση, προσαρμογή φωτισμού και γωνία θέασης 75-79 μοιρών, εστιάζει σωστά σε εσάς και το περιβάλλον, ενώ το φυσικό shutter καλύπτει τον φακό για απόλυτη ιδιωτικότητα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Είναι plug and play και συνδέεται στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB 2.0 (1.5m), είναι συμβατή με Windows, macOS και ChromeOS και τοποθετείται εύκολα με clip σε οθόνη ή τρίποδο.

Ζυγίζει μόλις 120-160g, είναι φτιαγμένη από 85% ανακυκλωμένα πλαστικά για να είναι φιλική προς το περιβάλλον και στα €29.99 που κοστίζει προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής για καθημερινή χρήση, με πολλά θετικά σχόλια από τους χρήστες.