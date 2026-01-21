H Sony δίνει τον έλεγχο των τηλεοράσεων Bravia στην TCL

Η TCL αναλαμβάνει τον έλεγχο των τηλεοράσεων της Sony

Η Sony ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την κινεζική TCL, μεταβιβάζοντας τον έλεγχο της επιχείρησης οικιακής ψυχαγωγίας της, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής μάρκας τηλεοράσεων Bravia και του εξοπλισμού ήχου, μέσω κοινής εταιρείας στην οποία η TCL αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο 51%, ενώ η Sony θα διατηρεί το 49%.

Η νέα κοινοπραξία, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2027 -μετά από τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών και των σχετικών συμβάσεων- θα αναλαμβάνει πλήρως ανάπτυξη προϊόντων, σχεδιασμό, παραγωγή, πωλήσεις, logistics και εξυπηρέτηση πελατών σε παγκόσμια κλίμακα, παράγοντας τηλεοράσεις με τα ονόματα Sony και Bravia αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία οθονών της TCL.

Η Sony θα συνεισφέρει την εμπειρία της σε επεξεργασία εικόνας υψηλής ποιότητας, ήχο και αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ η TCL φέρνει την κάθετη αλυσίδα παραγωγής, παγκόσμια παρουσία και χαμηλότερο κόστος, με στόχο τη δημιουργία νέας αξίας για πελάτες και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η κίνηση έρχεται μετά από μακρά αποχώρηση της Sony από παραγωγή δικών της LCD/OLED πάνελ και πώληση άλλων κλάδων όπως PCs και tablets, ακολουθώντας την τάση ιαπωνικών εταιρειών όπως Toshiba και Hitachi που εγκατέλειψαν την αγορά των τηλεοράσεων, με την Bravia να επιβιώνει μέχρι σήμερα χάρη στα premium χαρακτηριστικά της.