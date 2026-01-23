Το Forza Horizon 6 έρχεται το 2026 και στο PS5 (vid)

Το Forza Horizon 6 θα κυκλοφορήσει εντός της χρονιάς και στο PS5

Η Playground Games επιβεβαίωσε στο πρόσφατο Xbox Developer Direct ότι το Forza Horizon 6 θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2026 για Xbox Series X|S και PC, ενώ η έκδοση για το PS5 αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η Turn 10 Studios θα συμμετέχει στο project, φέρνοντας το Horizon Festival στην Ιαπωνία με πάνω από 550 πραγματικά οχήματα και έναν χάρτη γεμάτο δραστηριότητες, seasons και biomes από τους δρόμους του Tokyo έως και περάσματα βουνών.

Οι παίκτες ξεκινούν ως τουρίστες, προκρίνονται μέσω events και ξεκλειδώνουν το Legend Island με αποκλειστικά challenges.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο δείγμα από το gameplay του νέου τίτλου της Microsoft στη συνέχεια.