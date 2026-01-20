Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τα έβγαλε όλα στη φόρα για τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε δημόσια για το τέλος της σχέσης του από την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά όλα όσα έχουν συμβεί παρασκηνιακά.

Αυτό ήταν: ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απασφάλισε, βγάζοντας στη δημοσιότητα τα… «άπλυτα» της οικογένειας Μπέκαμ, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του. Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ο οποίος εδώ και μήνες έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένειά του, τραβώντας μια κόκκινη γραμμή στη σχέση τους, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τα θέματα, που τον οδήγησαν σε ρήξη με την οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε τον προσωπικό λογαριασμό του στο IG για να εκφράσει όλα όσα κρατούσε εντός της ιδιωτικής σφαίρας τόσο καιρό, όμως, πλέον, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί. Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση, ο ίδιος αποκάλυψε την “εμπόλεμη κατάσταση” που επικρατεί ανάμεσα στον ίδιο και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας πως για ό,τι έχει συμβεί, ευθύνονται εκείνοι.

