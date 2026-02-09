Κιμ Καρντάσιαν & Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκαν μαζί στο Super Bowl

Μετά από αυτή την εμφάνιση, οι φήμες για τη σχέση τους μάλλον επιβεβαιώθηκαν. Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον είναι κάτι παραπάνω από φίλοι.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα λόγω της… σχέσης τους. Η επιχειρηματίας και το αστέρι της F1 μπορεί να διατηρούσαν μια φιλία χρόνων, ωστόσο το τελευταίο διάστημα μάλλον είναι κάτι παραπάνω από απλοί φίλοι.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δυο τους ζουν ένα ρομαντικό ειδύλλιο, το οποίο θέλησαν να απολαύσουν, ταξιδεύοντας πρόσφατα στη γαλλική πρωτεύουσα. Κι αν κάποιοι δεν πείσθηκαν από αυτή την απόδραση, η κοινή εμφάνισή τους στο Super Bowl 2026 μάλλον έρχεται να επιβεβαιώσει κάθε φήμη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr