Θα κάνει ο Bad Bunny την Αμερική δίγλωσση;

Ο Bad Bunny δεν άλλαξε την Αμερική μετά τα Grammys και το Super Bowl. Την αποκάλυψε. Και το έκανε στα ισπανικά, μπροστά σε εκατομμύρια.

Σήμερα έπρεπε να το θυμίσω στον εαυτό μου: η Αμερική δεν είναι ο Τραμπ, ούτε όσοι φοβούνται ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Και ο άνθρωπος που το έκανε αυτό ξεκάθαρο, μπροστά σε εκατό εκατομμύρια θεατές, ήταν ο Bad Bunny.

Ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης στον κόσμο ανέβηκε στη μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη - το ημίχρονο του Super Bowl LX - και μίλησε σχεδόν αποκλειστικά στα ισπανικά.

