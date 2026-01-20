Οι πρώτες δηλώσεις του πατέρα του Ακύλα: «Είμαι συγκινημένος-Δεν τον βοηθήσαμε οικονομικά»

O πατέρας του Ακύλα μιλά για πρώτη φορά για τις δυσκολίες που πέρασε η οικογένεια, το ταλέντο και τα όνειρα του γιου του.

Τα τελευταία 24ωρα το τραγούδι του Ακύλα, «Ferto», έχει αναδειχθεί ως το απόλυτο φαβορί για την φετινή ελληνική συμμετοχή στην Eurovision, ξεπερνώντας μέσα σε λίγες ημέρες το μισό εκατομμύριο προβολές στο YouTube, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, ενώ έχει αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι πατέρας δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω αναπηρίας και η μητέρα του είχε αναλάβει να δουλεύει πολλές ώρες για να μην του λείψει τίποτα.

