6 καθημερινές συνήθειες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σου πριν τα 40

Μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία, την ευεξία και τη ζωτικότητά σας πριν τα 40.

Οι σωρευτικές επιπτώσεις των ανθυγιεινών συνηθειών μπορεί να εμφανιστούν νωρίτερα από ό,τι νομίζετε. Μια νεότερη μελέτη δείχνει ότι συνήθειες όπως το κάπνισμα, το ποτό και η καθιστική ζωή μπορούν να αρχίσουν να σας μεγαλώνουν από τις αρχές των 40. Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερα από 300 άτομα για 30 χρόνια για να κατανοήσει τις σωρευτικές επιπτώσεις αυτών των συνηθειών.

Η έρευνα σχετικά με τις συνήθειες του τρόπου ζωής κάνει διάκριση μεταξύ χρονολογικής ηλικίας (πόσο χρονών είστε σε έτη) και βιολογικής ηλικίας (ένα μέτρο της υγείας και της λειτουργίας του σώματός σας). Οι συνήθειες του τρόπου ζωής και η γενετική μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιολογική ηλικία σημαντικά μεγαλύτερη από τη χρονολογική ηλικία και αντίστροφα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr