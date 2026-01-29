Κορονοϊός: Τα άγνωστα συμπτώματα που προκαλεί η long covid: Τι έδειξε έρευνα σε τρεις ηπείρους

Νευρολογικές επιπλοκές μετά την COVID-19

Το Long COVID περιγράφει ένα σύνολο συμπτωμάτων που επιμένουν ή εμφανίζονται μετά την ανάρρωση από τη λοίμωξη με τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Κόπωση, «ομίχλη εγκεφάλου», μυϊκοί πόνοι, διαταραχές διάθεσης και γνωστικές δυσκολίες συγκαταλέγονται στα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρουν οι ασθενείς. Νέα διεθνής έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο το Long COVID επηρεάζει τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και το κοινωνικό περιβάλλον.

Επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία, τη Νιγηρία και την Ινδία διαπίστωσαν ότι στις χώρες της Αμερικής καταγράφονται περισσότερα νευρολογικά και ψυχολογικά συμπτώματα σε σχέση με την Αφρική και την Ασία. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience.

