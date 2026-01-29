Οι νευροεπιστήμονες απορρίπτουν τη «μόδα της βαρέμαρας»: Γιατί η πλήξη δεν μας κάνει καλό

Γιατί, τελικά, το να μην κάνεις τίποτα δεν είναι η λύση για το κουρασμένο μας μυαλό.

Ζούμε σε μια εποχή που η βαρεμάρα έχει γίνει… hot τάση. Από διαγωνισμούς “Space Out” στη Νότια Κορέα, μέχρι TikTok challenges, η ιδέα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη «βαρεμάρα» στη ζωή μας αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Η πολυάσχολη καθημερινότητα και η τάση να απασχολούμε το μυαλό μας με υπερβολικά πολλά tasks κάπως ξεπέρασαν τα όριά μας.

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μονίμως πνιγμένοι στις υποχρεώσεις, κολλημένοι σε οθόνες, ειδοποιήσεις και ατελείωτα scroll στα social media. Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί – από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ μέχρι viral TED speakers – που υποστηρίζουν ότι η πλήξη, η βαρεμάρα ή γενικά το να μην κάνουμε τίποτα, είναι η λύση για την πνευματική και, ίσως, σωματική εξάντληση.

