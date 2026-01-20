Η ασίστ της Καρυστιανού στον Τσίπρα, οι κοινωνικές απόψεις που θυμίζουν Νίκη και τα μαχαίρια στο ΠΑΣΟΚ

Bασική πολιτική είδηση έγινε χθες η ατάκα της Καρυστιανού ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης που πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Προφανώς καμία τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να γίνει, καθώς το θέμα έχει τελειώσει από το 1986, όταν νομοθετήθηκε το δικαίωμα στην άμβλωση. Όμως προφανώς η κ. Καρυστιανού τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται ως προς τις πραγματικές της θέσεις και απόψεις για όλα τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως, η γυναίκα δεν κρυβόταν, καθώς τον Δεκέμβριο είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση και είχε τοποθετηθεί εναντίον του προσωπικού αριθμού που έχουν πλέον οι πολίτες.

Η γυναίκα έχει τις θέσεις και τις απόψεις της Νίκης σε μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων και αυτό δεν είναι κακό, δικαίωμά της. Πολλοί, ειδικά στα αριστερά του πολιτικού χάρτη, νόμιζαν ότι η Καρυστιανού ήταν κάποια πασιονάρια του αγώνα, ενώ η γυναίκα στην πραγματικότητα έχει πολλές θέσεις που την κατατάσσουν ως και στην ακροδεξιά.

