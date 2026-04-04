Οι στιχομυθίες Σκρέκα και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι κρατικό χρήμα, κανένα πρόβλημα - Θα γίνει χαμός»

Αίσθηση προκαλούν οι διάλογοι παραγότων της Νέας Δημοκρατίας με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους ζητούν εξυπηρετήσεις και διεκπεραιώσεις.

Στα χέρια των βουλευτών βρίσκεται πλέον η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα για άρση ασυλίας 11 γαλάζιων πολιτικών, βουλευτών και υπουργών.

Η υπόθεση συνοδεύεται από εκτενές υλικό τηλεφωνικών συνομιλιών, οι οποίες φέρονται να αποτυπώνουν παρεμβάσεις και πιέσεις για τη διαχείριση επιδοτήσεων, αναφέρει η ΕΡΤ.

