«Tou Busa o yios» σε Αρναούτογλου: «Ζητάω συγγνώμη από την κοπέλα που της έκανα παρατήρηση και της έπεσε το κερατάκι» (vid)

Ο μυστηριώδης αναβάτης μίλησε ανοιχτά για το viral περιστατικό, τον θυμό στην άσφαλτο και την ανάγκη να δοθεί διέξοδος στους νέους οδηγούς.

Η συζήτηση στο πλατό του The 2Night Show το βράδυ της Δευτέρας, ήταν αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη. Δεν υπήρχαν καναπέδες στο σκηνικό, αλλά δυο μηχανές μεγάλου κυβισμού πάνω στις οποίες κάθονταν ο παρουσιαστής και ο «Tou Busa o yios», ο δημοφιλής youtuber ο οποίος περιφέρεται με την μοτοσικλέτα του στους δρόμους της Αθήνας καταγράφοντας διάφορα σκηνικά, χιουμοριστικά και όχι μόνο.

Ένα από αυτά μπήκαν στο μικροσκόπιο της κουβέντας, με τον Busa να περιγράφει το επεισόδιο που είχε πρόσφατα με την κοπέλα με το... κερατάκι.

«Γαλλικά» και αναστροφή

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά που είδε μπροστά του στον δρόμο. Μια κοπέλα που στεκόταν δίπλα του στο φανάρι φαινόταν να τσακώνεται με το αγόρι της, ενώ μιλούσε στο κινητό. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν έπρεπε να της κάνει παρατήρηση. Της έκανε. Εν τέλει, παραδέχτηκε πως μπήκε στη μέση πιο έντονα απ’ όσο έπρεπε.

Η ίδια, «φορτωμένη» καθώς ήταν, γύρισε την κουβέντα στα «γαλλικά» και αφού έκανε παράνομη αναστροφή, γκάζωσε και χάθηκε από το πλάνο. Μετά από λίγα μέτρα, ένα από τα κερατάκια ταράνδου -ναι, αυτή η κινούμενη μάστιγα που κυκλοφορεί στους δρόμους την περίοδο των Χριστουγέννων- ξεκόλλησε από το ΙΧ και έπεσε στο δρόμο, με τον Busa να το μαζεύει και να ακούγεται στο βίντεο να λέει πως μπορεί να έρθει να της το δώσει πίσω.

Βασικά, έγινε αυτό:

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σχολίασε πως από ό,τι καταλαβαίνει, στη συγκεκριμένη κοπέλα δεν της έλειπαν τα κερατάκια, αφού τα είχε ήδη πάρει από τον πρώην της.

Ο «Tou Busa o yios» δεν προσπάθησε να το ωραιοποιήσει. Ξεκαθάρισε ότι δεν χειρίστηκε σωστά την κατάσταση και πως η πρόθεσή του δεν ήταν να προσβάλει ή να εκθέσει κανέναν. Όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις ο θυμός στον δρόμο σε παρασύρει και σε κάνει να ξεχνάς πως απέναντί σου έχεις ανθρώπους.

Η συγγνώμη και το μήνυμα

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, θέλησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Τόνισε ότι τέτοιες κινήσεις δεν βοηθούν και πως το μήνυμα που θέλει να περνά μέσα από τα βίντεό του είναι ακριβώς το αντίθετο: Λιγότερη ένταση, περισσότερη ψυχραιμία και σεβασμός.

Όπως είπε, στους δρόμους υπάρχει πολύς θυμός και συχνά φτάνουμε στο σημείο να ανάβουμε φωτιές αντί να τις σβήνουμε. Κι αν κάτι του άφησε αυτό το viral σκηνικό, είναι η ανάγκη να κατεβάζουμε όλοι τους τόνους πριν μια μικρή στιγμή γίνει μεγάλο λάθος.

Η ανάγκη για μια προσβάσιμη στους νέους πίστα

Πέρα από το viral, ο youtuber στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα μήνυμα που, όπως είπε, του στέλνουν συνεχώς νέοι άνθρωποι. Την ανάγκη να υπάρχει μια μεγάλη, σύγχρονη και προσβάσιμη πίστα στην Αθήνα. Ένας χώρος όπου οι οδηγοί μηχανής θα μπορούν να τρέξουν και να βγάλουν το άχτι τους σε προστατευμένο περιβάλλον.

Ξεκαθάρισε ότι ο δρόμος δεν είναι πίστα και η ταχύτητα δεν έχει θέση μέσα στην πόλη. Μια οργανωμένη πίστα, όμως, θα μπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά, να μειώσει τα τροχαία και να σώσει ζωές, δίνοντας διέξοδο σε όσους αισθάνονται αυτή την ανάγκη.

Για τον ίδιο, η μηχανή είναι τρόπος ζωής, αλλά και ευθύνη. Και το μήνυμα που θέλει να περάσει, ακόμα κι όταν κάνει λάθος, είναι ένα. Λιγότερος θυμός, περισσότερη σκέψη και περισσότερος σεβασμός στον δρόμο.

