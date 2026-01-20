H Trust παρουσιάζει το οικονομικό και πρακτικό gaming mouse GXT928 Helox

Το GXT928 Helox της Trust τα κάνει όλα και συμφέρει

Φανταστείτε ένα ποντίκι τόσο ελαφρύ όσο 38 γραμμάρια που «κάθεται» στο χέρι άνετα, κάνοντας τις ώρες gaming να περνούν χωρίς να νιώθει ο χρήστης ίχνος κούρασης. Αυτό είναι το GXT928 Helox Lightweight Mouse BLK, φτιαγμένο για όσους θέλουν ταχύτητα και στιλ χωρίς extras και μια προσιτή τιμή.

Στο εσωτερικό του συναντάμε τον αισθητήρα PixArt 3395 που φτάνει τα 26.000 DPI, δίνοντας ακρίβεια χιλιοστού σε κάθε κίνηση, σαν κάποιος να διαβάζει τις κινήσεις του χρήστη.

Το μαύρο ματ φινίρισμά του δείχνει αρκετά επιθετικό, είναι ιδανικό για παλάμες που ιδρώνουν μετά από αρκετή χρήση και έχει εργονομικό σχεδιασμό που «κάθεται» άνετα σε κάθε χέρι.

Τα πλήκτρα στην επιφάνειά του είναι προγραμματιζόμενα για quick macros και ο RGB φωτισμός ενισχύει το gaming setup του χρήστη, μετά από απλές επιλογές στο σχετικό λογισμικό.

Όλα τα παραπάνω το καθιστούν μια άριστη επιλογή για πολύωρα gaming sessions, αφού και premium αισθητική έχει, αλλά και αρκετά προσιτό σε επίπεδο τιμής κυκλοφορεί.