Καιρός: Τι φέρνει νέο επικίνδυνο βαρομετρικό - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

Ένα νέο «επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό» μπορεί να φέρει ακόμα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Εβδομάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα και δυνητικά επικίνδυνα, είναι η τρέχουσα ενώ κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταιγίδες, παράλληλα με το τσουχτερό κρύο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ένα «επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη (20/01) στη Μεσόγειο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr