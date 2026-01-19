Το λες και έκπληξη: Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Σε ποια εκπομπή

Υπήρξε για πολλά χρόνια το «σήμα κατατεθέν» της τηλεόρασης του ΑΝΤ1. Ήταν ο πρώτος παρουσιαστής του καναλιού το οποίο εγκαινίασε την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1990 με την «Τηλερουλέτα» και από το επόμενο βράδυ ανέλαβε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Ο Τέρενς Κουϊκ επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στην ομάδα του «Πρωινού» σε ρόλο σχολιαστή σε παράθυρο έχοντας παρουσία τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

