Το λες και έκπληξη: Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Σε ποια εκπομπή
Ο Γιώργος Λιάγκας είχε προαναγγείλει την έλευση ενός προσώπου στο Πρωινό από την περασμένη εβδομάδα. Είναι ο Τέρενς Κουίκ.
Υπήρξε για πολλά χρόνια το «σήμα κατατεθέν» της τηλεόρασης του ΑΝΤ1. Ήταν ο πρώτος παρουσιαστής του καναλιού το οποίο εγκαινίασε την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1990 με την «Τηλερουλέτα» και από το επόμενο βράδυ ανέλαβε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
Ο Τέρενς Κουϊκ επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στην ομάδα του «Πρωινού» σε ρόλο σχολιαστή σε παράθυρο έχοντας παρουσία τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
