Pizza Fan: Οι νέες Pizza Bianca για απολαύσεις ντυμένες στα λευκά

Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Philadelphia, mozzarella και γραβιέρα Νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει.

Προσφέρουν νέες μοναδικές γευστικές συγκινήσεις και μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση χάρη στις λευκές ροζέτες από αυθεντική Philadelphia που στολίζουν την επιφάνεια τoυς αλλά και τα πλούσια τυριά που όλοι λατρεύουν.

H Bianca Mαργαρίτα είναι η πιο μίνιμαλ πίτσα της σειράς εστιάζοντας στις φίνες γεύσεις και στο συνδυασμό 3 διαφορετικών τυριών. Έρχεται με λεπτή-crispy ζύμη, πλούσια σάλτσα ντομάτας, Philadelphia, mozzarella, γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ και ντοματίνια. Η Bianca Bolognese διαθέτει ιταλικό αέρα χάρη στην εξαιρετική σάλτσα Bolognese που είναι το δυνατό σημείο της. Διαθέτει λεπτή-crispy ζύμη, Philadelphia, mozzarella και γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ.

Η τρίτη πίτσα της σειράς είναι η πολύ φίνα και πολύ αγαπημένη από το γυναικείο κοινό, Bianca Ceasar΄s με λεπτή-crispy ζύμη, Philadelphia, mozzarella, γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, Caesar’s sauce, κοτόπουλο και μπέικον. Και τέλος η Bianca Carbonara, για τους φανατικούς αυτής της διάσημης γεύσης, προσφέρει λεπτή-crispy ζύμη, Philadelphia, mozzarella, γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, μπέικον και λευκή σάλτσα carbonara.

Μπορείς να απολαύσεις τις νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη Ζύμη Al Forno. Με τόσα τυριά, είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα.

Τρελαίνεσαι για πίτσα και μαζί γλυκό; Η Pizza Fan έφτιαξε γλυκά που θα γλείφεις τα δάκτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Krats με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε νέες γεύσεις, ατομικά και Extra Extra Large XXL. Δοκίμασε Choco Krats Φυστικοβούτυρο ,Choco Krats Lotus Biscoff και την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που είναι σκέτος πειρασμός.

Και βέβαια Pizza Fan δεν είναι μόνο λαχταριστές πίτσες. Είναι και φοβερά burger από τη σειρά Myburger, υπέροχα ζυμαρικά από τη σειρά Mypasta, ποιοτικά vegan προιόντα από τη σειρά Myvegan, ολόφρεσκες γκουρμέ σαλάτες από τη σειρά Mysalad και ονειρεμένα μαγειρευτά από τη σειρά Mycook που αξίζει να δοκιμάσεις.

Η Pizza Fan είναι σήμερα η No1 εταιρεία pizza delivery με 30 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην Ελληνική αγορά και 102 καταστήματα. Προσφέρει ποιότητα, αγνές πρώτες ύλες από επώνυμους προμηθευτές, τον πιο πλούσιο κατάλογο με επιλογές που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη και τις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Η καινοτομία και η εξέλιξη αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της γι’ αυτό και οι πρωτότυπες συνταγές της έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ και έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Παράλληλα, θέλοντας να είναι κοντά σε κάθε σχολείο και κάθε αθλητικό σύλλογο, σε όλη την Ελλάδα, στηρίζει με τα χορηγικά της προγράμματα χιλιάδες εκδηλώσεις προσφέροντας για κάθε πίτσα που παραγγέλλουν αθλητικοί σύλλογοι, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα μία πίτσα δώρο.

Είσαι λοιπόν φανατικός pizza ή cheese lover;

Eτοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ!!