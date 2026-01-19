Update των Windows κόλλησε ορισμένους υπολογιστές, η Microsoft σπεύδει να το διορθώσει

Ένα πρόσφατο Windows Update κόλλησε αρκετούς υπολογιστές στον κόσμο

Η Microsoft εξέδωσε την πρώτη ενημέρωση ασφαλείας για Windows 11 στις 13 Ιανουαρίου 2026, αλλά μόλις τέσσερις μέρες μετά, στις 17 Ιανουαρίου, αναγκάστηκε να κυκλοφορήσει επείγουσα ενημέρωση out-of-band (KB5077744 και KB5077797) για να διορθώσει σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτήν.

Τα bugs αυτά περιελάμβαναν αποτυχίες σύνδεσης και πιστοποίησης σε εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης όπως το Remote Desktop σε Windows 11 εκδόσεων 25H2, 24H2, 22H2 ESU και Windows Server 2025, καθώς και αδυναμία για shutdown ή hibernation σε συσκευές Windows 11 23H2 με ενεργοποιημένο το Secure Launch.

Η εταιρεία παραδέχτηκε τα ζητήματα λόγω έλλειψης ελέγχου ποιότητας, με τις διορθώσεις να διατίθενται αυτόματα μέσω Windows Update ή χειροκίνητα από το Microsoft Update Catalog, ενώ ένα τρίτο πρόβλημα με crashes του Outlook σε λογαριασμούς POP παραμένει άλυτο.

Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, καθώς οι ενημερώσεις των Windows 11 προκαλούν συχνά παρόμοια προβλήματα όπως μαύρες οθόνες, wallpapers που οδηγούν σε reset ή προβλήματα στον File Explorer, εντείνοντας την κριτική των χρηστών.