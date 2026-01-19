Μεγάλη φωτιά με εκρήξεις σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Μενίδι: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά με εκρήξεις εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Μενίδι, ενώ επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση. Ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής.

Δραματική ήταν η νύχτα στο Μενίδι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη 1:00 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με πλαστικά, επί της Δεκελείας.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν, και έχουν καταγραφεί στο βίντεο του Orange Press Agency, από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μια εκ των επιχειρήσεων που καίγονταν.

