Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα»: Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο

Δείτε την αυτοψία.

Πολλά μέτρα κάτω από τα πόδια των χιλιάδων καθημερινά και μάλλον ανυποψίαστων περαστικών της οδού Αθηνάς στο κέντρο της πρωτεύουσας, βρίσκονται οι ράγες από τον πρώτο σταθμό του Ηλεκτρικού της Ομόνοιας, που εγκαινιάστηκε το μακρινό 1895, ενώ οι συρμοί διέρχονται μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη του χρήση. Όπως συνέβη την εποχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι θα γίνει και μέχρι τα τέλη του 2026. Ο σταθμός, θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο καταφύγιο πολέμου. Οι εποχές άλλαξαν, οι ανάγκες όχι… Τη μετατροπή αντίστοιχων χώρων σε καταφύγια την εφαρμόζουν άλλωστε κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των εύθραυστων γεωπολιτικά καιρών που διανύουμε.

