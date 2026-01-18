Καιρός: Το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που αλλάζει το σκηνικό - Η εξήγηση Καλλιάνου

Αλλάζει από την Τρίτη το σκηνικό του καιρό. Το ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο, για το οποίο κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, θα επηρεάσει την χώρα μας.

Για ένα ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την ερχόμενη Τρίτη (20/09) κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως εξηγεί, μέχρι τότε το ψύχος θα επιμείνει, ωστόσο από την Τρίτη προβλέπεται η επίδραση ενός βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα πάνω από τη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

