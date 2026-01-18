Ιστοσελίδα προσέφερε 5 δωρεάν Bitcoin πριν από 15 χρόνια: Πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αν τα εξαργυρώνατε τότε;

Η ζωή μπορεί να αλλάξει από μια φαινομενικά ασήμαντη πράξη, καθώς πριν από 15 χρόνια μια ιστοσελίδα μοίραζε δωρεάν Bitcoin, που σήμερα θα άξιζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Πριν από 15 χρόνια, το 2011, υπήρχε μια ιστοσελίδα με την ονομασία Bitcoin Faucet, η οποία χάριζε 5 Bitcoin απλώς με την είσοδο στην πλατφόρμα και τη λύση ενός απλού captcha. Συνολικά μοιράστηκαν σχεδόν 20.000 Bitcoin.

Φυσικά, εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Έτσι, πάρα πολλοί αγνόησαν την προωθητική ενέργεια για κάτι που ούτε καν τους έλεγε κάτι. Όσοι όμως αποφάσισαν να μπουν και να εγγραφούν, έλαβαν τα 5 Bitcoin, τα οποία σήμερα θα άξιζαν περίπου 390.000 ευρώ.

Προσοχή στις «δωρεάν» προσφορές σήμερα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη προσφορά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κάνετε το λάθος να δώσετε προσωπικά δεδομένα σε ιστοσελίδες ή λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων που υπόσχονται δωρεάν Bitcoin, καθώς σχεδόν σίγουρα πρόκειται για απάτη.

Ποια είναι η τιμή του Bitcoin σήμερα

Η αξία του Bitcoin ανεβοκατεβαίνει καθημερινά, γι' αυτό και όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το κρυπτονόμισμα.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η τιμή του 1 Bitcoin ανέρχεται περίπου στα 95.068 δολάρια, δηλαδή περίπου 81.910 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία.

