Μία άγνωστη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αποκαλύφθηκε πως υπάρχει, χωρίς όμως να έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει μία ακόμη πιο εκτεταμένη εκδοχή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, γιατί κάτι τέτοιο θα απογοήτευε τους φανατικούς της τριλογίας.

Παρόλα αυτά, η σεναριογράφος της τριλογίας, Φιλίπα Μπόγιενς, επιβεβαίωσε στο περιοδικό Empire την ύπαρξη μίας μυστικής σκηνής, η οποία όντως γυρίστηκε, αλλά δεν παίχτηκε ποτέ και είναι άγνωστη στον κόσμο.

Η άγνωστη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στο Λοθλόριεν

Στη συγκεκριμένη σκηνή πρωταγωνιστούν ο Άραγκορν και η Άργουεν, αλλά σε διαφορετική χρονική περίοδο από εκείνη του Πολέμου του Δαχτυλιδιού. Σύμφωνα με τη Μπόγιενς, παρουσίαζε έναν νεότερο Άραγκορν, στην εποχή της ερωτικής του σχέσης με την Άργουεν Ούντομιελ.

«Υπήρχε και διαδραματιζόταν στο Λοθλόριεν, αλλά δεν ήταν κάτι εκτενές», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της σκηνής ή το πόσο ολοκληρωμένη ήταν.

Η Άργουεν και η μάχη στο Χελμς Ντιπ

Με αφορμή τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της τριλογίας, η Λιβ Τάιλερ αποκάλυψε επίσης στο Empire ότι ο χαρακτήρας της, η Άργουεν, αρχικά επρόκειτο να αποτελέσει μέλος της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Η ιδέα τελικά εγκαταλείφθηκε, καθώς δεν λειτούργησε αφηγηματικά. Η ηθοποιός θυμήθηκε πως βρέθηκε στα γυρίσματα της μάχης στο Χελμς Ντιπ, όπου μάλιστα γύρισε σκηνές μάχης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες σκηνές δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στην τελική ταινία. Το μόνο στοιχείο που διατηρήθηκε ήταν η αμφιλεγόμενη παρουσία των ξωτικών στη μάχη.

Η επόμενη ταινία στον κόσμο του Τόλκιν

Η επόμενη κινηματογραφική επιστροφή στον κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα γίνει με την ταινία «Το Κυνήγι του Γκόλουμ», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Άντι Σέρκις, ενώ στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης ο Γκάνταλφ και ο Φρόντο.

