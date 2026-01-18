Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

Από την «Λίγκα της Πριζρένης» το 1878 στην ίδρυση του αλβανικού κράτους (28/11/1912).

Οι προκλητικές δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ότι όσοι είμαστε Έλληνες ή μιλάμε ελληνικά δεν είμαστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Ο Ράμα βλέποντας τον σάλο που προκλήθηκε και τον αντίκτυπο που είχαν οι δηλώσεις του αναδιπλώθηκε, μάλλον άκομψα, ισχυριζόμενος ότι «έκανε πλάκα». Όλα αυτά έφεραν ξανά στο προσκήνιο την Αλβανία, μια χώρα με κατοίκους άγνωστης προέλευσης, που μπήκαν για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη γειτονική χώρα το 1990.

