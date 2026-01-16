Στην τελική ευθεία το νέο «Just the two of us»: Ποιοι επιστρέφουν και τα δύο ερωτηματικά
Αντίστροφη μέτρηση για το νέο «Just the two of us». Οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που επιστρέφουν και τα δύο ερωτηματικά.
Μέσα στον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος του «Just the two of us» στο Open.
Η ημέρα προβολής του talent show θα είναι και πάλι το Σάββατο με τον παρουσιαστή του και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη να βρίσκεται ο ίδιος σε προχωρημένες συνεννοήσεις για την τελική σύνθεση των ζευγαριών.
