Στην τελική ευθεία το νέο «Just the two of us»: Ποιοι επιστρέφουν και τα δύο ερωτηματικά

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο «Just the two of us». Οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που επιστρέφουν και τα δύο ερωτηματικά.

Μέσα στον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος του «Just the two of us» στο Open.

Η ημέρα προβολής του talent show θα είναι και πάλι το Σάββατο με τον παρουσιαστή του και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη να βρίσκεται ο ίδιος σε προχωρημένες συνεννοήσεις για την τελική σύνθεση των ζευγαριών.

