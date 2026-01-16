Αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο: «Τι από όλα αυτά αξίζει 650€;» - Η καταγγελία που έγινε viral

Οργή για την εκτόξευση των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη - Μιλώντας στο Newsbomb, η Μελίνα Μπουντζή εκφράζει την απογοήτευσή της για την κατάσταση που βιώνει - Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, αναφέρει τις τιμές ενοικίων στη συμπρωτεύουσα

Σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο στο TikTok, στο οποίο νεαρή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει αιφνιδιαστική αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο του σπιτιού της, παρά τις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα του διαμερίσματος.

Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ενοικίων της Θεσσαλονίκης ανέδειξε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok η Μελίνα Μπουντζή, η οποία είδε το ενοίκιο του διαμερίσματος όπου διαμένει να αυξάνεται απότομα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

