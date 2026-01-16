Πέθανε ο «Ποπάι» της Βραζιλίας, με τα μπράτσα μεγαλύτερα από το κεφάλι του

Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο Αρλίντο ντε Σόουζα, γνωστός ως «Ποπάι της Βραζιλίας». Το παράδειγμά του προειδοποιούσε για τους κινδύνους μη εγκεκριμένων ουσιών.

Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή στο Ρεσίφε της Βραζιλίας ο Αρλίντο ντε Σόουζα, ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο «Ποπάι της Βραζιλίας» λόγω της ακραίας εμφάνισής του, με μπράτσα που ξεπερνούσαν σε μέγεθος ακόμη και το κεφάλι του.

Η περίπτωσή του είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση τις προηγούμενες δεκαετίες, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παράδειγμα προς αποφυγή για τις επικίνδυνες πρακτικές αλλοίωσης του σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά του, ο θάνατός του επήλθε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από επιπλοκές που συνδέονταν με σοβαρά νεφρικά προβλήματα. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία του.

Ο Αρλίντο ντε Σόουζα είχε γίνει γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε διογκώσει τεχνητά τα μπράτσα του μέσω ενέσεων ορυκτελαίου, μιας εξαιρετικά επικίνδυνης και μη εγκεκριμένης πρακτικής. Η εικόνα του έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας σοκ αλλά και ανησυχία, καθώς γιατροί προειδοποιούσαν για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες παρεμβάσεις.

Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που απέκτησε, ο ίδιος ζούσε μια ήσυχη και απλή ζωή στην περιοχή Άγκουας Κομπρίντας, στον δήμο Ολίντα, στη μητροπολιτική περιοχή του Ρεσίφε. Η περίπτωσή του, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από ειδικούς ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η χρήση ακατάλληλων ουσιών για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Όπως ανέφερε ο ανιψιός του, Ντένις Γκόμες ντε Λούνα, η οικογένεια παρακολουθούσε στενά την κατάσταση της υγείας του τους τελευταίους μήνες. Τα νεφρικά προβλήματα απαιτούσαν συνεχή ιατρική φροντίδα, ενώ τις τελευταίες ημέρες η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η ιστορία του Αρλίντο ντε Σόουζα παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από τα όρια του ανθρώπινου σώματος και τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης αναζήτησης ενός «ιδανικού» σώματος. Ο θάνατός του υπενθυμίζει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες και να θέσουν σε κίνδυνο τα ζωτικά μας όργανα.

Arlindo de Souza, conhecido como Popeye Brasileiro, m0rr3u aos 55 anos no Recife. Famoso no início dos anos 2000 por exibir braços volumosos após injetar óleo mineral, ele participou de diversos programas de TV. Segundo familiares, a m0rt3 ocorreu por complicações causadas por… pic.twitter.com/fYZhnqNXuE January 15, 2026

