Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

Το 2016, ο τότε 30χρονος Χόνολντ υποβλήθηκε σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), καθώς οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν εάν ο εγκέφαλός του αντιδρά διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους σε εικόνες που προκαλούν φόβο

Ο Αμερικανός Άλεξ Χόνολντ, ο οποίος ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, ύψους 508 μέτρων χωρίς σκοινί το Σάββατο (24/01), δεν νιώθει φόβο, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στον εγκέφαλό του, πριν από μερικά χρόνια.

Το 2016, ο τότε 30χρονος Χόνολντ, ο οποίος έγινε γνωστός από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo», υποβλήθηκε σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), καθώς οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν εάν ο εγκέφαλός του αντιδρά διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους σε εικόνες που προκαλούν φόβο — ένα ερώτημα που τροφοδοτήθηκε από την προθυμία του να αναρριχηθεί σε ψηλά ύψη χωρίς σχοινί ή εξοπλισμό ασφαλείας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr