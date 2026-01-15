Σάρα Τζέσικα Πάρκερ-Κρις Νοθ: Έχουμε το πρώτο beef της χρονιάς;

Το αιχμηρό σχόλιο του Κρις Νοθ για την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει κόντρα.

Την τελευταία φορά που μάθαμε κάτι για τον Κρις Νοθ, τον Mr. Big του Sex and the City, ήταν τέσσερα χρόνια πριν, όταν δύο γυναίκες τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση, για περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2004 και το 2015. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως οι σχέσεις ήταν συνεναιτικές, αλλά ο αντίκυπτος έπληξε την καριέρα του.

Στη σειρά “And Just Like That”, ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο πρώτο επεισόδιο, ενώ οι σκηνές του με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, κόπηκαν μετά τις καταγγελίες. Να, που το όνομά του, βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες.

Το αιχμηρό, και εντελώς απροσδόκητο, σχόλιο στο προφίλ του στο Instagram, για την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μετά την τιμητική βράβευσή της στις Χρυσές Σφαίρες, με το βραβείο Carol Burnett, άφησε να εννοηθεί πως κάτι συμβαίνει ανάμεσά τους.

