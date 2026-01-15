Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα μπλόκα αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα (19/01) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την προσεχή Δευτέρα (19/1), στις 13:00 το μεσημέρι, πρόκειται να συναντηθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «υπάρχει μία συμφωνία επί της αρχής, υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να είναι και να μείνουν ανοικτοί».

