Διέρρευσαν τα σχέδια για την κάμερα του Huawei Pura 90 Ultra

Η κάμερα του Huawei Pura 90 Ultra θα είναι διαφορετική

Διαρροή από tipster στο Weibo αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το Huawei Pura 90 Ultra, διάδοχο του Pura 80 Ultra, με ανανεωμένο πίσω κάμερα module σε οριζόντια μπάρα που ενσωματώνει το χαρακτηριστικό τριγωνικό design.

Η κύρια κάμερα αναμένεται στα 50MP με αισθητήρα 1 ιντσας με μεταβλητό διάφραγμα για καλύτερο φως/βάθος, ενώ η καινοτομία είναι ο 200MP περισκοπικός τηλεφακός SmartSens SCC80XS σε 22nm, με in-sensor zoom (2x 50MP/4x 12.5MP), 85dB dynamic range και δυνατότητα για εγγραφή 4K 120fps.

Σε σύγκριση με το Pura 80 Ultra (50MP 1" main, 50MP periscope 3.7x/9.4x dual-lens), το νέο setup εστιάζει σε super zoom και πιο καθαρές εικόνες. Άλλες διαρροές αναφέρουν Kirin 9030 Pro chip, μεγάλη μπαταρία, γρήγορη φόρτιση, επίπεδη οθόνη και HarmonyOS 6.1, με αποκάλυψη πιθανώς κάποια στιγμή μέσα στην άνοιξη του 2026.