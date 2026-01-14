Το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αγρότες, το λάθος του Καραχάλιου και η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τα μηνύματα Μητσοτάκη προς τους «σκληρούς» αγρότες και την πηγή της αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ.

Και μόνο ότι το χθεσινό ραντεβού του Μητσοτάκη με τους αγρότες και τους παραγωγούς κράτησε 3,5 ώρες δείχνει ότι έγινε μια σοβαρή συζήτηση, καθώς οι άνθρωποι που κάθισαν στο τραπέζι του Μαξίμου ξέρουν τα θέματα και δεν πετούσαν πυροτεχνήματα στον αέρα.

Ο καθένας που έπαιρνε τον λόγο από τους 25 παραγωγούς έθετε και ένα ουσιαστικό ζήτημα, με τον Μητσοτάκη σε αρκετά σημεία να παρεμβαίνει στη συζήτηση, να κάνει παρατηρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά αυτό ή το άλλο θέμα να συζητηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς, δείχνοντας κυρίως προς τη μεριά του Χατζηδάκη και του Τσιάρα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr