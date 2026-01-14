GXT 416S, το πανάλαφρο και οικονομικό σετ ακουστικών για κονσόλες Nintendo Switch

Γνωρίστε το GXT 416S, το ελαφρύ και οικονομικό ακουστικό της Trust

Το Trust GXT 416S Zirox Over Ear Gaming Headset είναι το must-have gadget για όποιον λατρεύει το gaming και θέλει άνεση, δυνατό ήχο και στυλ χωρίς υπερβολικά έξοδα, με βάρος στα 244 γραμμάρια που το καθιστά σχεδόν… αόρατο ακόμα και σε πολύωρα gaming sessions.

Τα plush over-ear μαξιλάρια από δερματίνη αγκαλιάζουν τα αυτιά του χρήστη, προσφέροντας παθητική ηχομόνωση που αποκλείει κάθε εξωτερικό θόρυβο, ενώ το ρυθμιζόμενο headband ταιριάζει ιδανικά σε κάθε μέγεθος κεφαλιού για μηδενική κούραση ακόμα και μετά από ώρες μάχης.

Οι οδηγοί 40mm νεοδυμίου προσφέρουν δυνατά μπάσα, εξαιρετικά μεσαία και υψηλά σε εύρος 20Hz-20kHz, με ευαισθησία 90dB και αντίσταση 32Ω, κάνοντας κάθε ήχο μοναδικό.

Στο εξωτερικό τους περίβλημα έρχονται με ενσωματωμένο volume wheel για γρήγορο έλεγχο, μικρόφωνο που ανεβαίνει και μείωση θορύβου για κρυστάλλινη επικοινωνία και κλήσεις σε Discord ή Zoom με σύνδεση 3.5mm jack.

Συνδέεται αμέσως σε κονσόλες Nintendo Switch ή και κινητό ή tablet, δίνοντας ευελιξία.

Έρχεται με καλώδιο 2 μέτρων καλώδιο και robust κατασκευή με έντονα χρώματα μπλε-κόκκινο που προσθέτουν gamer vibe στο desk.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στο επίσημο site της Trust.