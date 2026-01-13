Πανικός στην Αργεντινή: Σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» σαρώνει παραλία - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένα σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» έπληξε με σφοδρότητα παραλία στην Αργεντινή, με αποτέλεσμα ένας νεαρός να χάσει τη ζωή του και δεκάδες λουόμενοι να τραυματιστούν.

Σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» έπληξε παραλία στην Αργεντινή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με βίντεο να δείχνει πανικόβλητους τουρίστες να τρέπονται σε φυγή καθώς τα κύματα σκεπάζουν παραλία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, τρομακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τη θάλασσα να εισβάλλει ξαφνικά στην ξηρά, στην παραλία στην παραθαλάσσια πόλη Santa Clara del Mar, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους που τρέχουν να σωθούν, ενώ ο πανικός απλώνεται στο πλήθος.

