Συγκλονίζει μητέρα θύματος Τεμπών: «Δεν ρωτάνε για τα παιδιά που χάθηκαν και ασχολούνται με το κόμμα Καρυστιανού»

Η Άλμα Λάτα, μητέρα θύματος Τεμπών σχολιάζοντας το κόμμα Καρυστιανού, τονίζει ότι προτεραιότητα είναι να γίνει σκληρός αγώνας μέσα στα δικαστήρια, χωρίς ανάμειξη στην πολιτική.

Την παραίτση της Μαρία Καρυστιανού από την προεδρία στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητούν οι οικογένειες με βασική γραμμή ότι όφειλε να το κάνει από τη στιγμή που ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος.

Την ίδια άποψη έχει και Άλμα Λάτα, μητέρα θύματος των Τεμπών, η οποία μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Live News του Mega, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού τη στιγμή που κανείς δεν είναι φυλακή για το δυστύχημα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr