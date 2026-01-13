Σε μονογονεϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης η πρώτη κοινωνική κατοικία

Σε μονογονεϊκή οικογένεια δόθηκε η πρώτη κοινωνική κατοικία ιδιοκτησίας του δήμου Θεσσαλονίκης

Σε μονογονεϊκή οικογένεια δόθηκε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο μισθωτήριο κοινωνικής κατοικίας που υπογράφηκε σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες».

Πρόκειται για το πρώτο δημοτικό ακίνητο στη χώρα που παραδόθηκε, ενώ ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει διαθέσει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα άλλα έξι ακίνητα ιδιοκτησίας του, τα οποία επίσης θα δοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα για τις αυξημένες ανάγκες κοινωνικής στέγασης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη μέσω προγραμματικής συνεργασίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του δήμου Θεσσαλονίκης και της ΜΑΘ Α.Ε. - ΑΟΤΑ, η οποία αποτελεί Φορέα Υλοποίησης.

Οι ωφελούμενοι αποκτούν πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Προβλέπεται συνολικός ορίζοντας πρόσβασης τουλάχιστον οκτώ ετών, με μισθωτήρια αρχικής διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, καταβάλλοντας οικονομικά προσιτό μίσθωμα, εμφανώς μειωμένο σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

«Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε: «Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Σήμερα αξιοποιούμε τη δημοτική μας περιουσία προς όφελος των κοινωνικά ευάλωτων συμπολιτών μας και παραδίδουμε, με όρους αξιοπρέπειας και σταθερότητας, ένα δημοτικό διαμέρισμα σε ευάλωτη μονογονεϊκή οικογένεια».

Πρόσθεσε πως «ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα μιας συνεκτικής πολιτικής κοινωνικής κατοικίας. Ό,τι διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στην α' φάση, το διαθέσαμε στο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τη ΜΑΘ Α.Ε. - ΑΟΤΑ, ώστε οι ανακαινίσεις και οι αποδόσεις κατοικιών για κοινωνική στέγαση να αποκτήσουν κλίμακα και διάρκεια. Η κοινωνική και προσιτή κατοικία είναι εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Κρατάει τις γειτονιές ζωντανές, μειώνει τις ανισότητες και εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη δεν αφήνει κανέναν πίσω».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ