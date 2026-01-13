Οικογένεια στο Βέλγιο ζει σε κοντέινερ και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός ρεύματος ανέβηκε από 250 σε 2.100 ευρώ»

Μια οικογένεια ζει σε θαλάσσιο κοντέινερ 48 τ.μ. από το 2024, αλλά ο λογαριασμός ρεύματος που πληρώνει έχει εκτοξευτεί.

Στην βελγική κωμόπολη Ζεμστ, μια οικογένεια αποφάσισε να κάνει ένα ασυνήθιστο βήμα: να ζήσει σε ένα θαλάσσιο κοντέινερ 48 τετραγωνικών μέτρων, όσο ανακαινίζει τη μελλοντική της κατοικία. Κάτι τέτοιο μπορεί για πολλούς να φαινόταν τρέλα, ωστόσο για τη Γκλέντα και τον Γιόρις έχει μετατραπεί σε μια μοναδική εμπειρία που, όπως λένε, τους έφερε πιο κοντά από ποτέ.

Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν στο βελγικό μέσο HLN, ξεκίνησαν αυτή την περιπέτεια τον Νοέμβριο του 2024, όταν πούλησαν το προηγούμενο σπίτι τους και αγόρασαν ένα παλιό ακίνητο που χρειαζόταν πλήρη ανακαίνιση. Καθώς δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά δύο στεγαστικά δάνεια ταυτόχρονα ούτε ήθελαν να ξοδέψουν χρήματα για προσωρινή ενοικίαση, επέλεξαν μια δημιουργική λύση: να αγοράσουν ένα κοντέινερ και να το προσαρμόσουν ως προσωρινή κατοικία.

«Μας έλεγαν ότι είμαστε τρελοί, αλλά ζούμε ένα όνειρο», λέει η Γκλέντα, ενώ τα παιδιά τους, η 8χρονη Φελίν και ο 4χρονος Γιάνες, βοηθούν στις εργασίες. Στον μικρό χώρο του «μίνι σπιτιού» τους, η οικογένεια κατάφερε να χωρέσει κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι και ένα υπνοδωμάτιο όπου κοιμούνται και οι τέσσερις.

Η ενοικίαση δεν ήταν επιλογή

Το κοντέινερ, που το βάφτισαν «Bluey» λόγω του μπλε χρώματός του, κόστισε λιγότερο από 10.000 ευρώ και το ανακαίνισαν μόνοι τους. «Θέλαμε κάτι πρακτικό, χωρίς να πετάμε χρήματα σε ενοίκια. Το φτιάξαμε σιγά σιγά και το κάναμε δικό μας», εξηγεί ο Γιόρις, ο οποίος εργάζεται καθημερινά στην ανακαίνιση της κύριας κατοικίας.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η ζωή σε ένα κοντέινερ έχει και τις δυσκολίες της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως λένε, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος: «Από περίπου 250 ευρώ τον χρόνο, φτάσαμε να πληρώνουμε πάνω από 2.100. Τον χειμώνα χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και το καλοκαίρι φορητό κλιματιστικό, γιατί όταν έξω έχει ζέστη, μέσα γίνεται αφόρητα».

Ο περιορισμένος χώρος δεν έχει σταθεί εμπόδιο για την οικογένεια. Τα παιδιά συμμετέχουν στις εργασίες και απολαμβάνουν τον μεγάλο κήπο, όπου έστησαν τραμπολίνο και ένα μικρό σπιτάκι παιχνιδιού. «Μερικές φορές νιώθουμε ενοχές, γιατί σχεδόν πάντα δουλεύουμε, αλλά εκείνα το βλέπουν σαν περιπέτεια», σχολιάζει η Γκλέντα.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η οικογένεια θα μπορέσει να μετακομίσει στο νέο της σπίτι τον Μάιο του 2027. Μέχρι τότε, το μικρό μπλε τους σπίτι συνεχίζει να είναι μάρτυρας προσπάθειας, υπομονής και ενότητας. «Δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι προσωρινό. Και αυτό που χτίζουμε μαζί αξίζει τον κόπο», καταλήγει το ζευγάρι στη συνέντευξή του στο HLN.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ