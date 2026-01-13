Αγκάθα Κρίστι: Tο ανεξιχνίαστο μυστήριο της αληθινής ζωής της

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατό της, τα μυστήρια της φαντασίας της εξακολουθούν να συναρπάζουν και να γίνονται ταινίες ή σειρές στο Netflix. Αυτά της πραγματικής ιστορίας της, όμως, παραμένουν ανεξιχνίαστα

Αν υπάρχει μια φράση που περιγράφει με ακρίβεια την απολαυστική αίσθηση που προκαλεί το διάβασμα των έργων της Αγκάθα Κρίστι είναι αυτή του Ντίλαν Τόμας: “Η ποίηση δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Προτιμώ ένα ζεστό μπάνιο, τρώγοντας σοκολάτες και διαβάζοντας Αγκάθα Κρίστι”.

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατο της αποκαλούμενης “βασίλισσας του εγκλήματος”, που έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιανουαρίου του 1976, η ακαταμάχητη έλξη που ασκούν οι ιστορίες της παραμένει αναλλοίωτη όσο κι αν το μοτίβο πια είναι γνώριμο και δεδομένο: κλειστός και απομονωμένος χώρος, μια ομάδα ανθρώπων υπεράνω υποψίας κι ένα πτώμα, που -τι καλά!- ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του.

Ακόμα κι αν γνωρίζεις τον δολοφόνο, η διαδικασία μέχρι την αποκάλυψη του από ένα Βέλγο ντετέκτιβ με μειλίχιους τρόπους και καμαρωτό μουστάκι, εξακολουθεί να μαγνητίζει τους παλιούς φαν και να καλλιεργεί νέους.

