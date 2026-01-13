«Are you Dead;»: Η εφαρμογή που κατακτά τον κόσμο, στέλνει σήμα, όταν κινδυνεύεις

Χρήστες του διαδικτύου που ζουν μόνοι, έχουν κατεβάσει το app, διασφαλίζοντας ότι θα ειδοποιήσει την επαφή έκτακτης ανάγκης, όταν δεν είναι καλά.

Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Πλέον, σε κάθε κινητό θα βρεις εφαρμογές για ό,τι μπορείς να φανταστείς: από γυμναστική και διατροφή μέχρι ψυχαγωγία και όνειρα. Ειδικά, τώρα, με την άνθιση του AI, οι απαντήσεις εμφανίζονται μπροστά μας μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Για το μόνο που δεν υπήρχε - μέχρι πρότινος τουλάχιστον - app είναι η προσωπική ασφάλειά μας - και, όχι, δεν εννοούμε τον συναγερμό στο σπίτι. Αυτό άλλαξε τον περασμένο Μάιο, όταν μια ομάδα 30αρηδων από την Κίνα έφτιαξαν μια εφαρμογή, που δεν σε προστατεύει ακριβώς από τον κίνδυνο, αλλά ενημερώνει τους ανθρώπους σου, όταν κινδυνεύεις.

Ο λόγος για την εφαρμογή «Are you Dead;», η οποία κάνει θραύση τόσο στην Κίνα όσο και σε άλλες μεγάλες χώρες του εξωτερικού, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως από ανθρώπους που ζουν μόνοι τους - είτε φοιτητές - είτε επαγγελματίες που συνεχώς ταξιδεύουν - είτε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr